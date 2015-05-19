Киев обогнал Лондон и Лос-Анджелес в рейтинге городов с самыми красивыми горизонтами

Об этом сообщает Новое Время.

При составлении рейтинга мегаполисов с самыми захватывающими городскими горизонтами специалисты компании учитывали количество небоскребов и высотных зданий в городе, структуру застройки, высоту и плотность зданий, их внешний вид и окрестности, а также количество населения, проживающего в городе.

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По данным Emporis, все эти факторы влияют на узнаваемость городских пейзажей и играют значительную роль в формировании впечатляющих панорам.

Первое место в рейтинге занимает Гонконг, на второй позиции – городской горизонт Нью-Йорка, в то время, как тройку лидеров замыкает Сингапур. В рейтинге Emporis также представлен Киев, занимающий 38-е место и обгоняющий Лондон и Лос-Анджелес.