Кличко проинспектировал строительство школы и детсада

Оба объекта строятся за счет городского бюджета и будут введены в эксплуатацию к началу нового учебного года. Об этом сообщили в пресс-службе мэра.

"Сегодня мы посетили строительство детского сада на Позняках - современный, светлый, просторный. Сейчас находимся в 128-й школе. Здесь раньше учились 400 школьников. А после реконструкции и достройки сможет обучаться более 1000 учащихся. Современная школа с большим спортивным залом, бассейном, будет оборудована мониторами, интерактивными досками и всем необходимым - отметил мэр Киева. - Строим по современным стандартам, используя, в частности, энергоэффективные технологии. Мы говорили, что сделаем Киев европейским городом, и эти инфраструктурные объекты соответствуют европейским стандартам. Дети будут учиться в комфортных условиях", - подчеркнул Виталий Кличко.

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Мэр отметил, что сегодня столице крайне необходимо строить социальные объекты инфраструктуры, в частности школы и детсады. И для городской власти - это один из приоритетных вопросов, чтобы решить ситуацию с очередями, которые существуют в детских садах и переполненностью школ. "Воплощаем все, что обещали. Мы должны вводить в эксплуатацию больше школ и садиков. Мы начали это делать и будем продолжать", - отметил Киевский городской председатель.

Трехэтажный садик рассчитан на 240 детей. Это современное комфортабельное помещение с бассейном, актовым, музыкальным и спортивным залами, пищеблоком и всем необходимым оборудованием.

Кроме того, строительство детсада обеспечит 100 новых рабочих мест для города.

По словам директора КП "Житлоинвестбуд - УКБ" Вячеслава Непопа, никаких проблем с финансированием строительства как школы, так и детсада нет. "С деньгами задержек нет. Это впервые на моей памяти по работе с бюджетом. У нас в этом году 17 субподрядных организаций. И задолженности как по материалам, так и по зарплате - не существует", - отметил Непоп.