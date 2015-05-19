В Киеве создали информационный штаб по археологическим находкам на Почтовой площади

По вторникам он будет информировать журналистов и всех заинтересованных экспертов и киевлян о дальнейших работах по исследованию и музеефикации археологических находок на Почтовой площади. Об этом заявила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко, представляя информационный штаб общественности, сообщает пресс-служба КГГА.

«Ключевая цель киевской власти – показать киевлянам открытость и прозрачность своей работы, в том числе, когда речь идет о сохранении археологических и исторических памятников нашей истории. Для того, чтобы информировать всех жителей Киева о каждом шаге и власти, и застройщика, и ученых, что касается консервации и сохранения найденных на Почтовой площади артефактов, мы специально создали штаб», – отметила она, передает газета "Крещатик".

Анна Старостенко сообщила, что информационный штаб будет работать каждый вторник с 11:00 до 12:00 на базе Центра археологии НАН Украины по адресу: ул. Г. Сковороды, 9-Б.

«Результаты его работы будут оперативно публиковаться на специально созданной странице на официальном интернет-портале киевской городской власти», – добавила заместитель председателя КГГА и отметила, что в ближайшее время планируется проведение заседаний штаба по следующим темам:

26 мая – актуальные вопросы о консервации и археологических исследований участка прибрежного городского квартала Средневекового Киева 11-12 ст.;

2 июня – проект музеефикации участка прибрежного городского квартала Средневекового Киева 11-12 ст.;

9 июня – проект Программы по консервации и музеефикации участка прибрежного городского квартала Средневекового Киева 11-12 вв.

Всю необходимую информацию относительно археологических работ на Почтовой площади можно будет получить также по телефону «горячей линии»: 097-579-21-69 или на странице портала киевской городской власти: https://kievcity.gov.ua/content/informaciya-pro-zberezhennya-artefaktiv-na-poshtoviy-ploshchi.html