На Осокорках снова установили забор вокруг скандального строительства: уже работает экскаватор

В Киеве на Осокорках снова установили забор вокруг скандального строительства.

Об этом сообщается на странице сообщества "Спасем Осокорки" в Facebook.

"Сегодня ночью «Скай-Буд ЛТД» в лице депутата киевсовета из «УДАРа» Сергея Котвицкого снова поставил свой незаконный забор возле станции метро Осокорки! Его не останавливает, даже, мораторий, наложенный лично подписью мэра Кличко и существенное сопротивление жителей Дарницы", - сказано в сообщении.

Активисты призвали всех, кто переживает за судьбу района, подходить сегодня, 19 мая в 19:00 к станции метро Осокорки. Планируется, что там соберутся общественные активисты, которые уже длительное время борются со скандальной застройкой "Le Boulevard".

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"Война с застройщиком продолжается! Сегодня уже в каждом р-не г. Киева свое АТО!", - добавляют активисты Дарницкого района.

Как видно по фото в сообществе Революционная Комендатура Дарницкого района, площадку вновь огородили, работает экскаватор. По словам активистов, забор охраняют люди в черном.

Как известно, здесь планируется возвести двухэтажный торговый центр, общей площадью 3,8 тысячи квадратных метров, пишет Украинская правда.

По данным СМИ, за строительством на Осокорках в Киеве стоит компания, среди основателей которой есть действующий депутат Киевсовета от "УДАР" Сергей Котвицкий.

Как ранее сообщал УНИАН, конфликт вокруг скандального строительства на Осокорках разгорелся в ноябре прошлого года. Тогда жители микрорайона несколько раз сносили забор, установленный застройщиком на проспекте Бажана.

В конце апреля во время протеста против застройки на Осокорках пострадали трое милиционеров. Тогда на застройку пришли около 200 агрессивно настроенных граждан, которые начали ломать забор застройки и палить шины.