Кличко уволил директора "Киеврекламы"
17:14, 19 мая 2015Киев
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Мэр Киева Виталий Кличко уволил Олега Калиниченко с должности директора КП "Киевреклама".
Кличко принял кадровые решения / УНИАН
Об этом говорится в соответствующем распоряжении от 14 мая, обнародованном на сайте городской власти.
Калиниченко уволен "по соглашению сторон" с 15 мая.
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Временно исполнение обязанностей директора КП "Киевреклама" возложено на первого заместителя Наталью Гончарову.
Напомним, ранее сообщалось, что в столичном метро планируют уменьшить количество рекламы почти наполовину. Информационные наклейки планируют забрать на «скосах» над дверью, по «периметру» и на 50% дверей.
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