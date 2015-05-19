Кличко уволил директора "Киеврекламы"

Об этом говорится в соответствующем распоряжении от 14 мая, обнародованном на сайте городской власти.

Калиниченко уволен "по соглашению сторон" с 15 мая.

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Временно исполнение обязанностей директора КП "Киевреклама" возложено на первого заместителя Наталью Гончарову.

Напомним, ранее сообщалось, что в столичном метро планируют уменьшить количество рекламы почти наполовину. Информационные наклейки планируют забрать на «скосах» над дверью, по «периметру» и на 50% дверей.