Кличко поручил внедрить электронные закупки для всех коммунальных предприятий столицы

Соответствующее поручение Виталий Кличко дал во время заседания Антикоррупционного совета Киева, сообщает пресс-служба КГГА.

«Система электронных закупок чрезвычайно важна для прозрачности всех процессов, которые происходят в столичной администрации. Первые шаги во внедрении системы электронных торгов дали существенные результаты экономии, а это означает, что мы нашли способ бороться не только с последствиями коррупционных действий, но и уничтожили еще одну кормушку для коррупционеров», – подчеркнул Виталий Кличко.

Так, по информации советника Киевского городского головы Юрия Назарова, благодаря внедрению процедуры электронных торгов с системой понижения, уже удалось закупить технику для структурных подразделений администрации в полтора раза дешевле, чем это предусматривала смета. Также система электронных торгов позволила закупить медицинское оборудование для киевской больницы № 6 по более выгодной цене.

Кроме того, во время заседания Антикоррупционного совета Виталий Кличко сообщил, что уже через неделю состоится презентация программы прозрачного онлайн бюджета, где каждый киевлянин сможет увидеть все поступления и все расходы из городского бюджета.

«И это будет касаться не только городской администрации, но и районов столицы, микрорайонов, ЖЭКов. Контроль поступлений и расходов бюджета со стороны общественности станет залогом эффективной борьбы с коррупцией», – отметил городской голова.

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Мэр Киева добавил, что система электронного управления SmartCity работает в более чем 2 тысячах городов во всем мире.

«Представители компании-разработчика системы заверили меня, что в Киеве заработает самая современная система электронного управления. И будет даже более совершенной, чем в Бостоне, где она была внедрена всего несколько месяцев назад», – отметил Кличко.