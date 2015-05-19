Возле скандального забора на Осокорках начались столкновения (фото, видео)
Возле скандального строительства у метро «Осокорки» начались столкновения. Об этом сообщает отдел связей с общественностью ГУМВД Украины в городе Киеве.
Как отмечается в сообщении, «после шести вечера на месте начали собираться недовольные граждане. Через некоторое время агрессивно настроенные граждане поломали забор, начали бросать камни, петарды, фейерверки... В результате этих действий между ними и охранниками строительной площадки началось столкновение».
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В ОСО также отметили, что для урегулирования общественного порядка, сотрудники милиции вмешались в ситуацию, живой цепочкой стали между двумя конфликтующими сторонами.
По предварительным данным правоохранителей, в результате столкновения пострадали несколько граждан, которым врачи оказывают медицинскую помощь на месте происшествия.
«Правоохранители продолжают нести службу по обеспечению правопорядка», - подчеркивается в сообщении.
Как известно, здесь планируется возвести двухэтажный торговый центр, общей площадью 3,8 тысячи квадратных метров, пишет Украинская правда.
По данным СМИ, за строительством на Осокорках в Киеве стоит компания, среди основателей которой есть действующий депутат Киевсовета от "УДАР" Сергей Котвицкий.
Как ранее сообщал УНИАН, конфликт вокруг скандального строительства на Осокорках разгорелся в ноябре прошлого года. Тогда жители микрорайона несколько раз сносили забор, установленный застройщиком на проспекте Бажана.
В конце апреля во время протеста против застройки на Осокорках пострадали трое милиционеров. Тогда на застройку пришли около 200 агрессивно настроенных граждан, которые начали ломать забор застройки и палить шины.
На осокорках началась схватка pic.twitter.com/yaFacIl1kE
— Hromadske.TV (@HromadskeTV) May 19, 2015
Как видно из фотографий, на месте событий есть милиция, подозрительные лица в спортивной одежде, а также в камуфляже и балаклавах.