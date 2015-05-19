Возле скандального забора на Осокорках начались столкновения (фото, видео)

Как отмечается в сообщении, «после шести вечера на месте начали собираться недовольные граждане. Через некоторое время агрессивно настроенные граждане поломали забор, начали бросать камни, петарды, фейерверки... В результате этих действий между ними и охранниками строительной площадки началось столкновение».

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В ОСО также отметили, что для урегулирования общественного порядка, сотрудники милиции вмешались в ситуацию, живой цепочкой стали между двумя конфликтующими сторонами.

По предварительным данным правоохранителей, в результате столкновения пострадали несколько граждан, которым врачи оказывают медицинскую помощь на месте происшествия.

«Правоохранители продолжают нести службу по обеспечению правопорядка», - подчеркивается в сообщении.

Как известно, здесь планируется возвести двухэтажный торговый центр, общей площадью 3,8 тысячи квадратных метров, пишет Украинская правда.

По данным СМИ, за строительством на Осокорках в Киеве стоит компания, среди основателей которой есть действующий депутат Киевсовета от "УДАР" Сергей Котвицкий.

Как ранее сообщал УНИАН, конфликт вокруг скандального строительства на Осокорках разгорелся в ноябре прошлого года. Тогда жители микрорайона несколько раз сносили забор, установленный застройщиком на проспекте Бажана.

В конце апреля во время протеста против застройки на Осокорках пострадали трое милиционеров. Тогда на застройку пришли около 200 агрессивно настроенных граждан, которые начали ломать забор застройки и палить шины.

Как видно из фотографий, на месте событий есть милиция, подозрительные лица в спортивной одежде, а также в камуфляже и балаклавах.