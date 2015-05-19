Забор на Осокорках все же снесли - очевидцы
21:34, 19 мая 2015Киев
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Забор на Осокорках, где планируют строить торговый центр, снесли в который раз.
Фото: Киев LIVE vk.com
Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.
@karoDnepr@Banderovka@tombreadley Паркан знесли, багато пилу, все дуже хаотично pic.twitter.com/KMYYbGxJSo
— Vladyslav Yachmenov (@YachVlad) May 19, 2015
Как ранее сообщал УНИАН, конфликт вокруг скандального строительства на Осокорках разгорелся в ноябре прошлого года. Тогда жители микрорайона несколько раз сносили забор, установленный застройщиком на проспекте Бажана.
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В конце апреля во время протеста против застройки на Осокорках пострадали трое милиционеров. Тогда на застройку пришли около 200 агрессивно настроенных граждан, которые начали ломать забор застройки и жечь шины.
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