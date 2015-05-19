Забор на Осокорках все же снесли - очевидцы

Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

Как ранее сообщал УНИАН, конфликт вокруг скандального строительства на Осокорках разгорелся в ноябре прошлого года. Тогда жители микрорайона несколько раз сносили забор, установленный застройщиком на проспекте Бажана.

Читайте такжеВ Киеве на Осокорках протестовали из-за застройки: пострадали трое милиционеров

В конце апреля во время протеста против застройки на Осокорках пострадали трое милиционеров. Тогда на застройку пришли около 200 агрессивно настроенных граждан, которые начали ломать забор застройки и жечь шины.