Забор на Осокорках все же снесли - очевидцы

21:34, 19 мая 2015
Киев
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Забор на Осокорках, где планируют строить торговый центр, снесли в который раз.

Фото: Киев LIVE, vk.com

Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

Как ранее сообщал УНИАН, конфликт вокруг скандального строительства на Осокорках разгорелся в ноябре прошлого года. Тогда жители микрорайона несколько раз сносили забор, установленный застройщиком на проспекте Бажана.

Читайте такжеВ Киеве на Осокорках протестовали из-за застройки: пострадали трое милиционеров

В конце апреля во время протеста против застройки на Осокорках пострадали трое милиционеров. Тогда на застройку пришли около 200 агрессивно настроенных граждан, которые начали ломать забор застройки и жечь шины.

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