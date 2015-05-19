После драки на Осокорках митингующие перекрыли проспект Бажана

Об этом сообщает ОСО ГУМВД Украины в городе Киеве.,

В ответ на задержание активистов, митингующие перекрыли движение транспорта вдоль проспекта Бажана и требуют освобождения задержанных,

«Митингующие перекрыли дорожное движение на проспекте Бажана в обоих направлениях. Активисты требуют, чтобы правоохранители отпустили задержанных за противоправные действия вокруг строительной площадки. Милиционеры проводят разъяснительную работу с участниками мероприятий с целью разблокирования проезжей части и восстановления правопорядка», — говорится в сообщении.

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Машины едут в объезд, образовалась огромная пробка, сообщает inforesist.

Как сообщает активист Автомайдана Виталий Уманец, спустя три часа драки и противостояния прибыл начальник милиции Дарницкого района.

«Народ реально готов его разорвать после того побоища, которое устроили сегодня и его подчиненные в том числе», — пишет он на своей странице в facebook.

Как ранее сообщал УНИАН, 19 мая митингующие снова снесли забор на Осокорках, где планируют строить торговый центр.

Конфликт вокруг скандального строительства на Осокорках разгорелся в ноябре прошлого года. Тогда жители микрорайона несколько раз сносили забор, установленный застройщиком на проспекте Бажана.

В конце апреля во время протеста против застройки на Осокорках пострадали трое милиционеров. Тогда на застройку пришли около 200 агрессивно настроенных граждан, которые начали ломать забор застройки и жечь шины.