После драки на Осокорках госпитализированы 15 милиционеров

Об этом сообщает пресс-служба Главного управдения (ГУ) МВД в Киеве. В сообщении говорится, что милиционеры получили травмы различной степени тяжести. "Пострадавшие доставлены в больницу для оказания помощи в условиях стационара", - говорится в сообщении.

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Также в сообщении говорится, что правоохранители установили личности 20 человек, которые устроили беспорядок на строительной площадке.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Дарницкого райуправления ГУ МВД в Киеве открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса ("хулиганство"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Как сообщал УНИАН, 19 мая возле стройки в районе метро "Осокорки" вспыхнули новые протесты. Движение в обоих направлениях на проспекте Бажана перекрыли протестующие требовали отпустить задержанных во время драки, которая произошла между активистами и охранниками стройплощадки.