Кличко обещает отменить разрешение на строительство на Осокорках
Мэр Киева пообещал отменить решения об отводе земельного участка на Осокорках.
Городской глава Киева Виталий Кличко, комментируя конфликтную ситуацию, сложившуюся вокруг стройки на проспекте Бажана возле станции метро "Осокорки", заявил о готовности отменить решение об отводе земельного участка застройщику.
Об этом говорится в сообщении на его странице в Facebook.
Щодо ситуації на Осокорках. Хочу зазначити, що столична влада працює в непростих умовах. І намагається знайти баланс, вр...Posted by Виталий Кличко on Tuesday, May 19, 2015
«Я принял решение внести на следующую сессию Киевсовета проект решения о расторжении договора аренды и отмене решения Киевсовета об отводе земельного участка на Осокорках», - отмечается в сообщении.
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При этом Кличко призвал придерживаться правовых норм вокруг данного вопроса.
«Но, еще раз хочу подчеркнуть, все должно происходить в правовом поле. - И общественность высказывать свою позицию, и бизнес работать и платить налоги в бюджет», - заявил мэр города.
При этом Виталий Кличко отметил непростые условия работы городской власти, которая пытается найти баланс между интересами граждан и соблюдением законности в работе бизнеса.
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«Хочу отметить, что столичная власть работает в непростых условиях. И пытается найти баланс, учитывая интересы громады, которые безусловно являются приоритетными, и соблюдать законность в работе бизнеса (строительного в том числе)», - сообщил Кличко. «Мы уже подали в правоохранительные органы и суды документы по 45 незаконных застроек. (...) Для меня не имеет значения принадлежность застройщика к какой-либо политической силы, даже и особенно к той, которую я возглавляю».
Как сообщал УНИАН, 19 мая возле стройки в районе метро "Осокорки" вспыхнули новые протесты. Движение в обоих направлениях на проспекте Бажана перекрыли протестующие, требовавшие отпустить задержанных во время драки, которая произошла между активистами и охранниками стройплощадки.