Кличко обещает отменить разрешение на строительство на Осокорках

Городской глава Киева Виталий Кличко, комментируя конфликтную ситуацию, сложившуюся вокруг стройки на проспекте Бажана возле станции метро "Осокорки", заявил о готовности отменить решение об отводе земельного участка застройщику.

Об этом говорится в сообщении на его странице в Facebook.

Щодо ситуації на Осокорках. Хочу зазначити, що столична влада працює в непростих умовах. І намагається знайти баланс, вр... Posted by Виталий Кличко on Tuesday, May 19, 2015

«Я принял решение внести на следующую сессию Киевсовета проект решения о расторжении договора аренды и отмене решения Киевсовета об отводе земельного участка на Осокорках», - отмечается в сообщении.

Читайте такжеПосле драки на Осокорках госпитализированы 15 милиционеров

При этом Кличко призвал придерживаться правовых норм вокруг данного вопроса.

«Но, еще раз хочу подчеркнуть, все должно происходить в правовом поле. - И общественность высказывать свою позицию, и бизнес работать и платить налоги в бюджет», - заявил мэр города.

При этом Виталий Кличко отметил непростые условия работы городской власти, которая пытается найти баланс между интересами граждан и соблюдением законности в работе бизнеса.

Читайте такжеКличко проинспектировал строительство школы и детсада

«Хочу отметить, что столичная власть работает в непростых условиях. И пытается найти баланс, учитывая интересы громады, которые безусловно являются приоритетными, и соблюдать законность в работе бизнеса (строительного в том числе)», - сообщил Кличко. «Мы уже подали в правоохранительные органы и суды документы по 45 незаконных застроек. (...) Для меня не имеет значения принадлежность застройщика к какой-либо политической силы, даже и особенно к той, которую я возглавляю».

Как сообщал УНИАН, 19 мая возле стройки в районе метро "Осокорки" вспыхнули новые протесты. Движение в обоих направлениях на проспекте Бажана перекрыли протестующие, требовавшие отпустить задержанных во время драки, которая произошла между активистами и охранниками стройплощадки.