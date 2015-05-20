В Киеве будут бороться с незаконной рекламой с помощью ярких стикеров
КП "Киевреклама" будет обозначать незаконные рекламные конструкции яркими стикерами.
Об этом заявила и. о. директора предприятия Наталья Гончарова, сообщает пресс-служба КГГА.
По ее словам, обозначать нелегитимный статус рекламоносителей смогут как инспекторы "Киеврекламы", так и неравнодушные представители общественности (волонтеры).
На днях на 250 конструкциях (180 щитах и 70 лайт-постерах) в центре Киева появятся яркие наклейки с надписью "Незаконное рекламное средство. Подлежит демонтажу. КГГА".
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Гончарова пояснила, что это означает, что реклама будет убрана в меру технических возможностей предприятия. Она призвала общественные организации и просто жителей города сообщать о замеченных нелегитимных и некачественных конструкциях.
Кроме того, "Киевреклама" просит рекламодателей поддержать инициативу по очистке Киева от "визуального мусора" и не размещать рекламу на незаконных носителях, подлежащих демонтажу.