Заместителя главы Шевченковского района задержали во время получения 73,5 тысяч гривень взятки

Столичные правоохранители задержали двух чиновников Шевченковской РГА во время получения взятки в 73,5 тыс. грн.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

"Задержан первый заместитель председателя Шевченковской РГА в г. Киеве Андреев Виктор Иванович (госслужащий 5 ранга) и первый заместитель директора КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Шевченковского района г. Киева" Романюка Петра Михайловича (госслужащий 7 ранга), которые требовали от сотрудника КП "Сырец" неправомерную выгоду.

Читайте такжеЗаместителя мэра Тернополя задержали за 217 тысяч гривень земельной взятки

Взятку в размере 73,5 тыс. грн они хотели получить за предоставление ордера на служебное жилье и возможность его дальнейшей приватизации.

Оба правонарушителя задержаны в момент распределения денег.