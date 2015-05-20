Заместителя главы Шевченковского района задержали во время получения 73,5 тысяч гривень взятки
Андреев вместе с другим чиновником района требовали от сотрудника КП "Сырец" неправомерную выгоду.
Столичные правоохранители задержали двух чиновников Шевченковской РГА во время получения взятки в 73,5 тыс. грн.
Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook.
"Задержан первый заместитель председателя Шевченковской РГА в г. Киеве Андреев Виктор Иванович (госслужащий 5 ранга) и первый заместитель директора КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Шевченковского района г. Киева" Романюка Петра Михайловича (госслужащий 7 ранга), которые требовали от сотрудника КП "Сырец" неправомерную выгоду.
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Взятку в размере 73,5 тыс. грн они хотели получить за предоставление ордера на служебное жилье и возможность его дальнейшей приватизации.
Оба правонарушителя задержаны в момент распределения денег.
ВЗЯТОЧНИКИ. НАДОЕЛИ, но продолжаем публичный парад. ТЕРНОПОЛЬ - ЗАПОРОЖЬЕ -КИЕВ.Встречайте..Сегодня "урожайный" день....Posted by Arsen Avakov on 19 травня 2015 р.