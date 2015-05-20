Флешмоб, джаз и фестивали: у Кличко рассказали, как в Киеве будут отмечать День города

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом сказала заместитель главы Киевской горгосадминистрации Анна Старостенко во время презентации программы праздника.

По ее словам, «многие из организованных мероприятий пройдут в Киеве впервые. Так, 30 мая на Софийской площади состоится флешмоб по массовому исполнению Гимна Киева - песни-символа «Як тебе не любити, Києве мій» в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра «Київ Класик».

Впервые, сказала Старостенко, киевляне увидят международный проект «Возвращение», в рамках которого наши соотечественники, которые живут и работают за рубежом, в поддержку украинской культуры бесплатно будут участвовать в запланированных концертных программах.

Так, 29 мая в Киевском академическом муниципальном театре оперы и балета для детей и юношества состоится концерт испанской и украинской музыки. Дирижировать оркестром будет киевлянин - арт-директор Международного музыкальной школы Фонда Принца Астурийского (Испания) Юрий Насушкин.

Второй концерт - «Хабанера по-киевски» - бесплатно пройдет 30 мая в Центральном парке на сцене Летней эстрады.

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С 29 по 31 мая в парке имени Пушкина впервые состоится фестиваль городских проектов «PRO місто», который, по замыслу организаторов, станет ежегодным. В рамках фестиваля состоятся презентации и выставка проектов городского развития от власти и общественности. По результатам этих презентаций жюри определит победителя от общественности, который получит 200 тыс. грн на реализацию своего проекта.

Кроме того, в этом же парке с 30 мая по 1 июня «АРТ-пикник Славы Фроловой» будет отмечать День Киева с фестивалем городских форматов «PRO місто» и с ярмаркой Tut Use Market Kiev Day.

31 мая состоится Вечер джазовой музыки в Киеве. На Софийской площади выступит джаз-бэнд Александра Фокина, а на летней эстраде Городского сада в Центральном парке культуры и отдыха с участием лучших киевских джазовых исполнителей состоится музыкальная акция «Мушля-джаз».

По поручению мэра Виталия Кличко 30 и 31 мая киевляне и гости столицы смогут бесплатно посетить выставку цветов на территории Печерского ландшафтного парка и концертные программы на Певческом поле.

Ко Дню Киева также запланировано большое количество спортивных соревнований, среди которых - соревнования по велосипедному спорту, кикбоксингу, парусная регата, Пробег под каштанами и пр.

Праздничные мероприятия также пройдут во всех районах Киева. Всего в районах планируется провести более 130 тематических мероприятий.

В следующие выходные также будут работать все муниципальные учреждения культуры: библиотеки и музеи, кинотеатры, театры, парки культуры и отдыха. Всего в праздничные дни в учреждениях культуры состоится более 60 культурных мероприятий.