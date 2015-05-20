В Киеве хотят реконструировать станцию метро Левобережная: поезда будут забирать пассажиров из ТРЦ

Во вторник на заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития станцию метро "Левобережная" включили в перечень объектов, требующих привлечения инвестиций для дальнейшей реконструкции, сообщает "Вечерний Киев".

"После принятия решения будет объявлено о проведении инвестиционного конкурса для последующей реконструкции с надстройкой станции "Левобережная" и строительством крытого мостового перехода со встроенными помещениями общественного назначения на Броварском проспекте в Днепровском районе. Это оптимизирует пассажиропоток и улучшит инженерно-транспортную инфраструктуру столицы", - сообщили в пресс-службе Киевсовета.

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В частности, предполагается, что поезд метро будет забирать пассажиров из торгово-развлекательного центра. Такая практика распространена в западноевропейских странах, США, Японии.