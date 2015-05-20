Празднование Дня Киева обойдется в 3 миллиона гривень

Об этом заявила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко во время презентации программы праздника, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

По ее словам, половина суммы выделена городскими властями, еще половина – партнерскими организациями и спонсорами.

«Городская власть в этом году выделила 1,5 млн грн на празднование Дня Киева во всем городе, из них 750 тыс. грн ушло на организацию и проведение культурно-художественных мероприятий, еще столько же – на спортивные соревнования и акции», – пояснила она.

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Старостенко выразила надежду, что организованные мероприятия в столице посетят более 100 тысяч киевлян и гостей города.

«Киев – столица европейского уровня. И для того, чтобы в городе по-настоящему начали происходить позитивные преобразования, новое руководство Киева совместно с общественной организацией «Столичные инициативы», спонсорами и активистами приложили титанические усилия для создания яркого и необычного праздника. Мы надеемся, что такой подарок понравится киевлянам, и они оценят нашу работу и присоединятся к праздничным мероприятиям и акциям», – сказала Старостенко.