Кличко заявил, что на месте конфликтной застройки на Осокорках разобьют сквер

Об этом мэр заявил во время инспекции места конфликтной застройки, сообщает пресс-служба КГГА.

"Мы находимся на Осокорках. Здесь вчера происходил конфликт. Завтра на заседании Киевсовета я инициирую принятие решения о расторжении договора аренды на этот земельный участок и предоставлении ему статуса сквера. Также я даю задание руководителю "Зеленстроя" завезти сейчас сюда чернозем, разбить сквер, высадить траву, деревья и привести эту территорию в надлежащий вид", - отметил Виталий Кличко.

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Он отметил, что все разрешения, полученные застройщиком, были изданы несколько лет назад. А разрешений на установку забора вокруг участка Киевсовет вообще не выдавал.

Виталий Кличко отметил, что все строительные конфликты в столице должны решаться исключительно в правовом поле. "Мы сейчас решаем проблемы, которые были заложены несколько лет назад. Пытаемся найти баланс, хотя это непросто. Но хочу заверить: там, где находятся скверы и парковые зоны, никаких строек не будет. Никакого разрешения мы никогда не давали и давать не будем. Киев должен быть зеленым и комфортным городом", - подчеркнул Киевский городской председатель.

Кличко также обратился к руководителю Киевской милиции с тем, чтобы установить и привлечь к ответственности тех лиц, которые были причастны к избиению людей во время вчерашнего конфликта на Осокорках. "Для этого достаточно соответствующих видеоматериалов в Интернете и установить тех, кто избивал людей, можно. И это надо сделать!", - отметил мэр Киева.