Застройщик готовит иски против столичных жителей и милиции из-за конфликта на Осокорках

ООО "Скай-Буд ЛТД", которое намерено возвести двухэтажный торговый центр на Осокорках, готовит судебные иски против столичных жителей, которые снесли строительный забор 19 мая. Об этом заявили в пресс-службе компании, сообщает Украинская правда.

"Мы готовим судебные иски о возмещении материального ущерба против установленных провокаторов, а также иски относительно бездеятельности милиции по защите законных прав инвестора", - говорится в сообщении.

Также компания намерена обжаловать решение Киевсовета о расторжении договора аренды, если оно будет принято.

Кроме того, "Скай-Буд ЛТД" обвинило мэра Киева Виталия Кличко и милицию в неспособности "обеспечить нормальную работу инвесторов в столице, делая невозможным дальнейшее развитие города".

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В компании отметили, что акции протеста по поводу застройки "явно демонстрируют нежелание киевской власти и правоохранительных органов способствовать привлечению инвестиций, созданию рабочих мест и увеличению объемов налогов".

"Заявление о намерении расторгнуть договор аренды и отменить решение о выделении земли добросовестному застройщику – это первый шаг к масштабному выходу из Киева инвесторов не только строительной, но и других отраслей", - говорится в заявлении "Скай-Буд".

В компании уверяют, что имеют все необходимые разрешительные документы на строительство и даже провели общественные слушания.

"Мы обращаемся к президенту Петру Порошенко, премьер-министру Арсению Яценюку, министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой дать оценку работе столичных органов власти и киевской милиции по защите прав добросовестных инвесторов и созданию благоприятного инвестклимата в контексте работы с застройщиками", - говорится в сообщении.

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Как известно, ночью 19 мая на площадке возле метро "Осокорки" снова вырос скандальный строительный забор, который неоднократно сносили и жгли местные жители.

Вечером 19 мая между охраной застройщика и обществом возникли стычки. Люди перекрыли проспект Бажана, разбили забор. После этого мэр Киева Виталий Кличко пообещал уладить ситуацию со скандальным строительством на Осокорках.

Милиция задержала 5 человек, им инкриминируют часть 4 статьи "Хулиганство".