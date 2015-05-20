Милиция Киева призывает власть столицы принять меры по урегулированию конфликтов вокруг спорных застроек

Об этом говорится в его письме-обращении, распространенном Отделом связей с общественностью ГУМВД Украины в г.Киеве.

Терещук обратил внимание Кличко на то, что "многочисленные конфликты между застройщиками и общественностью в разных районах столицы, которые нередко приводят к столкновениям, нарушениях общественного порядка, движения транспорта, а главное – представляют опасность для граждан. Милиция Киева, которая должна обеспечивать общественную безопасность, вынуждена вмешиваться и реагировать".

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Он напомнил, что 19 мая на месте строительства ТРЦ возле станции метро "Осокорки" агрессивно настроенные молодые люди поломали забор, бросали камни, петарды, фейерверки. Между ними и охранниками стройплощадки началась схватка. Беспорядки и столкновения продолжались до поздней ночи. Кроме того, на несколько часов было перекрыто движение транспорта по проспекту Бажана и, соответственно, выезд на стратегическую трассу Киев - Борисполь.

В результате конфликта, заявил Терещук, в Дарницкое райуправление милиции поступило 13 сообщений о травмировании граждан. 15 правоохранителей получили телесные повреждения разной степени тяжести.

"Конфликтные ситуации именно на этой стройплощадке возникают не впервые. Так же не впервые рядовые граждане и правоохранители получают травмы, а местные жители находятся в постоянной опасности из-за конфликтов, драк, пожаров рядом с их домами. Руководство столичной милиции и общественные активисты обращались к городскому голове с просьбой содействовать разрешению конфликта на этом объекте. Однако до сих пор эта строительная площадка является объектом повышенной угрозы общественной безопасности", - отметил Терещук.

Учитывая такой ход событий, Терещук обратился к Кличко с убедительной просьбой: провести инвентаризацию киевских строек и инициировать проведение аудита документации застройщиков и на специальной комиссии КГГА определить, какие из этих строек имеют надлежащим образом оформленные разрешительные документы, а какие – нет, и обнародовать эту информацию".

"Заявляем, что к решению этих вопросов на муниципальном уровне правоохранители Киева будут действовать в пределах своей компетенции и не будут выступать "регулятором" конфликтов, подменяя собой городскую власть", - отметил начальник столичной милиции.

"Мы настойчиво призываем и требуем городского голову и депутатов городского совета Киева принять неотложные меры по урегулированию конфликтных ситуаций. Поиск путей решения проблем с застройкой города – это не свойственная для милиции функция, а зона ответственности местной власти", - заявил Терещук.

Как сообщал УНИАН, возле метро "Осокорки" снова вырос скандальный строительный забор, который неоднократно сносили и жгли местные жители.

Вечером 19 мая между охраной застройщика и обществом возникли стычки. Люди перекрыли проспект Бажана, разбили забор. После этого мэр Киева Виталий Кличко пообещал уладить ситуацию со скандальным строительством на Осокорках.

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