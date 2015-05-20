Звезда, серп и молот: коммунистическую символику можно найти на 9 станциях киевского метро (фото)

19:15, 20 мая 2015
Киев
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Символику коммунистов нашли на красной и синей ветках столичного метро.

Фотокорреспондент УНИАН проинспектировал столичное метро и сделал подборку фотографий символики, которую могут демонтировать по закону о декоммунизации.

станция ''Политехнический институт''
станция "Политехнический институт" /  © Фото УНИАН
станция ''Политехнический институт''
станция "Политехнический институт" /  © Фото УНИАН
станция ''Шулявская''
станция "Шулявская" /  © Фото УНИАН
станция ''Дворец ''Украина''
станция "Дворец "Украина" /  © Фото УНИАН
станция ''Лыбедская''
станция "Лыбедская" /  © Фото УНИАН
станция ''Лыбедская''
станция "Лыбедская" /  © Фото УНИАН
станция ''Университет''
станция "Университет" /  © Фото УНИАН
станция ''Арсенальная''
станция "Арсенальная" /  © Фото УНИАН
станция ''Берестейская''
станция "Берестейская" /  © Фото УНИАН
станция ''Героев Днепра''
станция "Героев Днепра" /  © Фото УНИАН
станция ''Героев Днепра''
станция "Героев Днепра" /  © Фото УНИАН
станция ''Героев Днепра''
станция "Героев Днепра" /  © Фото УНИАН
станция ''Героев Днепра''
станция "Героев Днепра" /  © Фото УНИАН
станция ''Героев Днепра''
станция "Героев Днепра" /  © Фото УНИАН
станция ''Героев Днепра''
станция "Героев Днепра" /  © Фото УНИАН
станция ''Героев Днепра''
станция "Героев Днепра" /  © Фото УНИАН
станция ''Вокзальная''
станция "Вокзальная" /  © Фото УНИАН
станция ''Вокзальная''
станция "Вокзальная" /  © Фото УНИАН
станция ''Вокзальная''
станция "Вокзальная" /  © Фото УНИАН
станция ''Вокзальная''
станция "Вокзальная" /  © Фото УНИАН
станция ''Вокзальная''
станция "Вокзальная" /  © Фото УНИАН
станция ''Вокзальная''
станция "Вокзальная" /  © Фото УНИАН
станция ''Вокзальная''
станция "Вокзальная" /  © Фото УНИАН
© Фото УНИАН

Потенциальную коммунистическую символику нашли на 9 станциях Киевского метрополитена - на станциях «Берестейская», «Шулявская», «Политехнический институт», «Вокзальная», «Арсенальная», «Университет», «Дворец «Украина», «Лыбедская» и «Героев Днепра».

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Отметим, в столице депутаты предлагают демонтировать объекты отделки станций киевского метрополитена, которые являются носителями коммунистической символики.

Как ранее сообщал УНИАН, активисты призвали Кличко не уничтожать советские мозаики на станциях столичного метро. Они настаивают на создании независимой экспертной комиссии для исследования культурной ценности художественного оформления станций киевского метрополитена.

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