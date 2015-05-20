Звезда, серп и молот: коммунистическую символику можно найти на 9 станциях киевского метро (фото)

Фотокорреспондент УНИАН проинспектировал столичное метро и сделал подборку фотографий символики, которую могут демонтировать по закону о декоммунизации.

Потенциальную коммунистическую символику нашли на 9 станциях Киевского метрополитена - на станциях «Берестейская», «Шулявская», «Политехнический институт», «Вокзальная», «Арсенальная», «Университет», «Дворец «Украина», «Лыбедская» и «Героев Днепра».

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Отметим, в столице депутаты предлагают демонтировать объекты отделки станций киевского метрополитена, которые являются носителями коммунистической символики.

Как ранее сообщал УНИАН, активисты призвали Кличко не уничтожать советские мозаики на станциях столичного метро. Они настаивают на создании независимой экспертной комиссии для исследования культурной ценности художественного оформления станций киевского метрополитена.