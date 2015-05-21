Кличко требует от депутата-застройщика с Осокорков сложить мандат
Киевский городской глава Виталий Кличко обратился к депутату Киевсовета от фракции "Удар-Солидарность" Сергея Котвицкого, который ведет скандальное строительство на Осокорках, сложить депутатский мандат.
Об этом он заявил на заседании Киевсовета 21 мая, сообщает Украинская Правда.
"Если депутат ставит на первое место свои бизнес-интересы, то он не должен находиться в этом зале. Депутат Киевсовета Сергей Котвицкий сейчас находится в этом зале. И я обращаюсь к вам, чтобы вы сложили мандат", - сказал Кличко.
Мэр также обратился к депутатам с просьбой пересмотреть договор о праве аренды земельного участка возле станции метро "Осокорки" на заседании 28 мая в связи с рядом протестов и столкновений, которые возникли на этом строительстве.
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"Прошу профильные комиссии рассмотреть как неотложный проект решения и вынести его на голосование на следующем заседании 28 мая", - сказал Кличко.
В то же время на заседании между депутатами возник спор вокруг строительства на Осокорках. Часть избранников поддерживают расторжение договора аренды, другие спрашивают, как действовать в правовом поле, когда мэр требует расторжения договора, а застройщик имеет все необходимые разрешения.
Также на заседании Киевсовета присутствует депутат Верховной Рады Борислав Береза. Нардеп призвал горсовет пересмотреть все ранее выданные договоры на право аренды и пообещал следить за судьбой земельного участка на Осокорках.
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По состоянию на 10:40 мэр Кличко объявил перерыв в заседании из-за "беспорядков в кулуарах".
Ранее УНИАН сообщал, что застройщик готовит иски против столичных жителей и милиции за конфликт на Осокорках.