Кличко требует от депутата-застройщика с Осокорков сложить мандат

Об этом он заявил на заседании Киевсовета 21 мая, сообщает Украинская Правда.

"Если депутат ставит на первое место свои бизнес-интересы, то он не должен находиться в этом зале. Депутат Киевсовета Сергей Котвицкий сейчас находится в этом зале. И я обращаюсь к вам, чтобы вы сложили мандат", - сказал Кличко.

Мэр также обратился к депутатам с просьбой пересмотреть договор о праве аренды земельного участка возле станции метро "Осокорки" на заседании 28 мая в связи с рядом протестов и столкновений, которые возникли на этом строительстве.

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"Прошу профильные комиссии рассмотреть как неотложный проект решения и вынести его на голосование на следующем заседании 28 мая", - сказал Кличко.

В то же время на заседании между депутатами возник спор вокруг строительства на Осокорках. Часть избранников поддерживают расторжение договора аренды, другие спрашивают, как действовать в правовом поле, когда мэр требует расторжения договора, а застройщик имеет все необходимые разрешения.

Также на заседании Киевсовета присутствует депутат Верховной Рады Борислав Береза. Нардеп призвал горсовет пересмотреть все ранее выданные договоры на право аренды и пообещал следить за судьбой земельного участка на Осокорках.

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По состоянию на 10:40 мэр Кличко объявил перерыв в заседании из-за "беспорядков в кулуарах".

Ранее УНИАН сообщал, что застройщик готовит иски против столичных жителей и милиции за конфликт на Осокорках.