Кличко прокомментировал задержание чиновников-коррупционеров из Шевченковского района

Задержание коррупционеров и взяточников «на горячем» должно стать «прививкой» для всех желающих получить «легкие» деньги. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в начале заседания Киевсовета, передает пресс-служба КГГА.

«Очень надеюсь, что задержанные чиновники-коррупционеры из администрации Шевченковского района не откупятся и не избегут ответственности. И что, задержания «на горячем» взяточников будет «прививкой» для всех желающих хапнуть «легкие» деньги», – отметил Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что для него как для мэра неприятно и обидно, что такие «деятели» работают в Киеве.

«Но то, что мы их разоблачаем, свидетельствует, что эти нарывы открываются. Иначе систему не вылечишь. И еще раз обращаюсь к общественности, к журналистам: если у вас есть информация о взяточниках и коррупционерах, предоставляйте ее нам, передавайте в правоохранительные органы. Чтобы совместными усилиями искоренить это зло», – отметил Кличко.