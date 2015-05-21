Депутат Киевсовета Котвицкий заявляет о своей непричастности к компании-застройщику на Осокорках
Депутат Киевсовета Сергей Котвицкий от фракции "Удар-Солидарность" заявляет, что не имеет отношения к компании, которая установила забор возле метро "Осокорки", но называет это строительство полностью законным.
Об этом он заявил во время заседания Киевсовета 21 мая, сообщает Украинская правда.
"До общества "Скай-Строй", с которым меня связывают, на сегодняшний день я не имею никакого отношения", - сказал Котвицкий.
При этом он добавил, что документы на строительство на Осокорках в порядке и оформлялись они при трех столичных властях.
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"Решение о предоставлении земельного участка – при Черновецком, подписания договора аренды – при Попове, документация согласована и получена – при Кличко. Нужно искать компромисс, который защитит интересы киевлян и бизнеса", - заявил Котвицкий.
На что мэр Киева Виталий Кличко попросил депутата доказать это.
"Здесь прозвучало, что все разрешения дал Кличко. Опубликуйте все документы, чтобы это была открытая информация. Это будет правильно", - сказал городской глава.
Он также добавил, что разрешения на установку забора "Скай-Строй" так и не получила.
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"Документы мы проверяли – они были получены согласно всех норм. Но разрешения на установку забора сегодняшняя власть не давала. Разрешения были оформлены несколько лет назад. Но разрешения на забор мы не давали – и это нарушение", - сказал Кличко.
В свою очередь депутат от "Удар-Солидарность" Александр Харченко заявил, что земельная комиссия может не принять решение о незаконности строительства на этом земучастке, если застройщик имеет все разрешения.
Ранее УНИАН сообщал, что Виталий Кличко обратился к депутату Киевсовета от фракции "Удар-Солидарность" Сергею Котвицкому, который ведет скандальное строительство на Осокорках, сложить депутатский мандат.