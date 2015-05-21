Депутат Киевсовета Котвицкий заявляет о своей непричастности к компании-застройщику на Осокорках

12:59, 21 мая 2015
Киев
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Депутат Киевсовета Сергей Котвицкий от фракции "Удар-Солидарность" заявляет, что не имеет отношения к компании, которая установила забор возле метро "Осокорки", но называет это строительство полностью законным.

Дозволу на встановлення паркану

Об этом он заявил во время заседания Киевсовета 21 мая, сообщает Украинская правда.

"До общества "Скай-Строй", с которым меня связывают, на сегодняшний день я не имею никакого отношения", - сказал Котвицкий.

При этом он добавил, что документы на строительство на Осокорках в порядке и оформлялись они при трех столичных властях.

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"Решение о предоставлении земельного участка – при Черновецком, подписания договора аренды – при Попове, документация согласована и получена – при Кличко. Нужно искать компромисс, который защитит интересы киевлян и бизнеса", - заявил Котвицкий.

На что мэр Киева Виталий Кличко попросил депутата доказать это.

"Здесь прозвучало, что все разрешения дал Кличко. Опубликуйте все документы, чтобы это была открытая информация. Это будет правильно", - сказал городской глава.

Он также добавил, что разрешения на установку забора "Скай-Строй" так и не получила.

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"Документы мы проверяли – они были получены согласно всех норм. Но разрешения на установку забора сегодняшняя власть не давала. Разрешения были оформлены несколько лет назад. Но разрешения на забор мы не давали – и это нарушение", - сказал Кличко.

В свою очередь депутат от "Удар-Солидарность" Александр Харченко заявил, что земельная комиссия может не принять решение о незаконности строительства на этом земучастке, если застройщик имеет все разрешения.

Ранее УНИАН сообщал, что Виталий Кличко обратился к депутату Киевсовета от фракции "Удар-Солидарность" Сергею Котвицкому, который ведет скандальное строительство на Осокорках, сложить депутатский мандат.

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