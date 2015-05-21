Кличко внес проект решения о расторжении договора аренды участка на Осокорках

История с участком на Осокорках является примером того, что бизнес должен учитывать интересы общества, понимать свою социальную ответственность, вести диалог с людьми, а не возводить заборы.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в начале заседания Киевсовета, передает сайт КГГА.

«Конфликтные строительства – это головная боль, доставшийся нам в наследство. Мы сейчас решаем проблемы, которые были заложены несколько лет назад. Но их нужно решать, и мы будем это делать. Я зарегистрировал и сегодня вношу проект решения о расторжении договора аренды и отмене решения Киевсовета об отводе земельного участка на Осокорках. И этом участке должен быть предоставлен статус сквера. «Зеленстрой» получил задание привести территорию в порядок, озеленить и высадить деревья», – отметил Виталий Кличко.

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Мэр рассказал, что вчера был на Осокорках и общался с местными жителями, которые поддерживают идею сделать сквер на этом участке.

«Я всегда говорил и еще раз повторю: интересы общества – прежде всего. И их я буду отстаивать в первую очередь. И еще. Хочу отметить: там «Скай-строй» заявил, что будет судиться с местными жителями и столичными властями. И что власть мешает бизнесу и его инвестициям. Так вот: юридическую помощь жителям мы обеспечим. Подчеркну, не тем, кто бесчинствовал и бил людей. А инвесторам мы как раз помогаем – прозрачно выдавая все документы, создавая конкурентную среду и учитывая при этом интересы общины», – подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр обратился к депутатам Киевсовета с тем, чтобы они рассмотрели вопрос относительно Осокорков как неотложный в комиссиях, вынесли его на следующее заседание и приняли соответствующее решение.

«Все вопросы, еще раз подчеркиваю, должны решаться в правовом поле – и общественность должна высказывать свою позицию, и бизнес должен работать и платить налоги в бюджет», – подчеркнул Киевский городской председатель.