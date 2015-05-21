В Киеве из-за прорыва трубы на бульваре Дружбы народов образовался "гейзер" кипятка

Как сообщает Магнолия-ТВ, около часа дня в результате прорыва трубы "гейзер" кипятка высотой около 10 метров залил дорогу.

Отмечается, что о происшествии сообщил очевидец, киевлянин Артем Гаврилюк.

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По его словам, машины "вело", под колесами было около 20 сантиметров воды.