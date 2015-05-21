В Киеве из-за прорыва трубы на бульваре Дружбы народов образовался "гейзер" кипятка
15:19, 21 мая 2015Киев
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В Киеве на бульваре Дружбы Народов прорвало трубу, в результате чего дорогу залило кипятком.
Скриншот видео
Как сообщает Магнолия-ТВ, около часа дня в результате прорыва трубы "гейзер" кипятка высотой около 10 метров залил дорогу.
Отмечается, что о происшествии сообщил очевидец, киевлянин Артем Гаврилюк.
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По его словам, машины "вело", под колесами было около 20 сантиметров воды.
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