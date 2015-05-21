Активисты "финансового майдана" в очередной раз заблокировали движение транспорта возле Верховной Рады

16:48, 21 мая 2015
Киев
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Активисты "финансового майдана" заблокировали движение транспорта возле Верховной Рады, требуя принятия законопроекта о реструктуризации валютных кредитов.

Активісти

Активисты так называемого финансового майдана заблокировали движение транспорта на улице Грушевского в Киеве. Об этом сообщает Еспресо.TV.

Они намерены перекрывать дорогу, пока Верховная Рада примет законопроект "О реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте".

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Сейчас в акции участвуют около 200 человек.

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