Активисты "финансового майдана" в очередной раз заблокировали движение транспорта возле Верховной Рады
16:48, 21 мая 2015Киев
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Активисты "финансового майдана" заблокировали движение транспорта возле Верховной Рады, требуя принятия законопроекта о реструктуризации валютных кредитов.
Активисты "фінмайдану" вновь заблокировали движение транспорта в столице / Фото УНИАН
Активисты так называемого финансового майдана заблокировали движение транспорта на улице Грушевского в Киеве. Об этом сообщает Еспресо.TV.
Они намерены перекрывать дорогу, пока Верховная Рада примет законопроект "О реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте".
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Сейчас в акции участвуют около 200 человек.
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