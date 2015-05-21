Столичная власть планирует обеспечить бесплатным проездом участников АТО

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Игорь Никонов во время рабочей поездки в Департамент социальной политики, сообщает пресс-служба КГГА.

«Ко мне обратились бойцы АТО и рассказали, что существует проблема с обеспечением льготного проезда для военнослужащих из других регионов Украины, которые прибывают в Киев на ротацию, на лечение или транзитом через столицу едут домой. Мы не разделяем героев, которые защищают нашу Родину, на киевлян и не киевлян, поэтому я поручил профильным структурным подразделениям КГГА срочно разработать механизм обеспечения бесплатным проездом участников АТО, которые временно находятся в Киеве», – сказал Игорь Никонов.

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Он добавил, что разработан механизм представят на рассмотрение и утверждение депутатов Киевсовета и выразил надежду, что они поддерживают это решение.

Игорь Никонов напомнил, что по поручению мэра Киева Виталия Кличко, столичная власть обеспечивает всех киевлян-участников антитеррористической операции временными проездными документами, пока они не получат официальный статус участника боевых действий, а следовательно, и соответствующие льготы от государства.

На эти мероприятия Киевсовет выделил 3,3 млн грн. для обеспечения ежемесячно 1000 бойцов АТО проездными. Отметим, Киев стал первым городом, который предложил временные льготы для участников военных действий на Донбассе.