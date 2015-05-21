6-7 июня в Киеве и Буче пройдет музыкальный фестиваль «О-FEST 2015»

6-7 июня состоится Третий Международный музыкальный фестиваль «О-FEST 2015». Мероприятие, которое будет проходить в Киеве и Буче, объединит классический и «open-air» формат. Он призван объединить мир музыкой, открыть Украину как прогрессивную, культурную страну, в которой проживает высокоинтеллектуальная, талантливая нация.

В фестивале примут участие ведущие артисты, музыканты и дирижеры из разных стран мира.

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Темой нынешнего фестиваля является мюзикл. В рамках мероприятия участники от приглашенных стран будут исследовать путь развития мюзикла от зарождения до современности, а также продемонстрируют все стилевые особенности жанра.

Также, программой мероприятия предусмотрено проведение выставки народных ремесел и выставки картин современных художников, литературно-музыкального диалога «PoezoFonia», запланированы выступления музыкальных и танцевальных коллективов, концерты камерных ансамблей, мастер-классы, кулинарные презентации, развлечения для детей и многое другое.

Фестиваль будет проходить 6 июня в городе Буча на территории центрального ландшафтного парка, и 7 июня в Киеве на площади перед Национальной опереттой Украины .