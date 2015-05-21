В Киеве на незаконных рекламных щитах появились красные наклейки (фото)

Столичные инспекторы начали маркировать стикерами незаконные рекламные конструкции.

Об этом представители КП "Киевреклама" сообщили на своей странице в Facebook.

"Если на носителе появилась яркая наклейка с надписью «Незаконное рекламное средство. Подлежит демонтажу. КГГА» - это означает, что он размещен без разрешения и в течение нескольких дней будет демонтирован", - подчеркнули в предприятии.

Отмечается, что на сегодняшний день обозначили уже 89 конструкций (72 лайтпостера и 17 щитов).

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"Работа по очистке столицы от незаконной рекламы, которая уродует внешний вид Киева, проводится по поручению городского головы Виталия Кличко. Присоединяйтесь – сообщайте нам о нелегитимных и некачественных носителях, или о тех, что мешают движению пешеходов и транспорта", - призвали в "Киеврекламе".

Как ранее сообщал УНИАН, и.о. директора КП "Киевреклама" Наталия Гончарова заявила, что незаконные рекламные конструкции будут помечать яркими стикерами.

По ее словам, обозначать нелегитимный статус рекламоносителей смогут как инспекторы "Киеврекламы", так и неравнодушные представители общественности (волонтеры).