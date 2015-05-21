Под Радой митингующие зажгли шины и пытались прорвать кордон милиции
18:19, 21 мая 2015Киев
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Возле Верховной Рады, на перекрестке улиц Шелковичной и Грушевского, участники акции, которые требовали принять закон о реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте, зажгли автомобильные шины.
Участники акции зажгли шины / Фото с сайта боевиков
Как передает корреспондент УНИАН, шины горели около 30 секунд, после чего правоохранители оттеснили митингующихи потушили шины огнетушителями.
Впоследствии митингующие пытались прорвать кордон милиции со стороны площади Конституции.
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В ВР пытались пробиться около 20 самых активных пикетчиков, однако их оттеснили правоохранители, которые в несколько рядов окружили здание ВР по периметру.
Пикетчики бросали в милиционеров пластиковыми бутылками из-под воды.
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