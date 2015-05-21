Под Радой митингующие зажгли шины и пытались прорвать кордон милиции

Как передает корреспондент УНИАН, шины горели около 30 секунд, после чего правоохранители оттеснили митингующихи потушили шины огнетушителями.

Впоследствии митингующие пытались прорвать кордон милиции со стороны площади Конституции.

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В ВР пытались пробиться около 20 самых активных пикетчиков, однако их оттеснили правоохранители, которые в несколько рядов окружили здание ВР по периметру.

Пикетчики бросали в милиционеров пластиковыми бутылками из-под воды.