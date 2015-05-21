У Кличко уверяют, что не давали разрешения на застройку территории на Осокорках

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Заявление депутата Котвицького, мягко говоря, неправдивое. Мы имеем подтверждающие документы, и они свидетельствуют, что компания "Скай-Буд ЛТД", акционером которой был Сергей Котвицкий, получила градостроительные условия и ограничения на застройку земельного участка еще в июне 2011 года. При этом отмечу, что Виталий Кличко был избран мэром в 2014 году", – сказал Рябикин.

Читайте такжеКличко внес проект решения о расторжении договора аренды участка на Осокорках

Он напомнил, что Кличко заявил о намерении защищать интересы жильцов в случае, если Котвицкий будет судиться против киевлян, городская власть предоставит юридическую поддержку и будет отстаивать позиции и права общины столицы.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании сессии Киевсовета Кличко призвал Котвицького сложить мандат депутата.