У Кличко уверяют, что не давали разрешения на застройку территории на Осокорках

20:55, 21 мая 2015
Киев
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Заместитель председателя КГГА Павел Рябикин опроверг ложные заявления депутата Киевсовета Сергея Котвицького, что якобы за мэрства Виталия Кличко ООО "Скай-Буд ЛТД" получило от городской власти градостроительную и разрешительную документацию на строительство вблизи станции метро "Осокорки".

УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Заявление депутата Котвицького, мягко говоря, неправдивое. Мы имеем подтверждающие документы, и они свидетельствуют, что компания "Скай-Буд ЛТД", акционером которой был Сергей Котвицкий, получила градостроительные условия и ограничения на застройку земельного участка еще в июне 2011 года. При этом отмечу, что Виталий Кличко был избран мэром в 2014 году", – сказал Рябикин.

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Он напомнил, что Кличко заявил о намерении защищать интересы жильцов в случае, если Котвицкий будет судиться против киевлян, городская власть предоставит юридическую поддержку и будет отстаивать позиции и права общины столицы.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании сессии Киевсовета Кличко призвал Котвицького сложить мандат депутата.

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