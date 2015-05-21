У Кличко уверяют, что не давали разрешения на застройку территории на Осокорках
Заместитель председателя КГГА Павел Рябикин опроверг ложные заявления депутата Киевсовета Сергея Котвицького, что якобы за мэрства Виталия Кличко ООО "Скай-Буд ЛТД" получило от городской власти градостроительную и разрешительную документацию на строительство вблизи станции метро "Осокорки".
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"Заявление депутата Котвицького, мягко говоря, неправдивое. Мы имеем подтверждающие документы, и они свидетельствуют, что компания "Скай-Буд ЛТД", акционером которой был Сергей Котвицкий, получила градостроительные условия и ограничения на застройку земельного участка еще в июне 2011 года. При этом отмечу, что Виталий Кличко был избран мэром в 2014 году", – сказал Рябикин.
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Он напомнил, что Кличко заявил о намерении защищать интересы жильцов в случае, если Котвицкий будет судиться против киевлян, городская власть предоставит юридическую поддержку и будет отстаивать позиции и права общины столицы.
Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании сессии Киевсовета Кличко призвал Котвицького сложить мандат депутата.