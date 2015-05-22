Столичная милиция отрицает задержания протестующих под Радой

Об этом заявила начальник пресс-службы киевской милиции Юлия Мусташ, сообщает Апостроф.

"Задержанных никого нет. Разбирались на месте", - отметила она.

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При этом, по ее словам, в ходе противостояния четверо милиционеров были травмированы. Столкновения закончились около 20:00. Под Радой на ночь остался ряд активистов.

Как сообщал УНИАН, ранее одна из активисток заявила, что милиция задержала 12 участников протестов так называемого финансового майдана под Радой.