Милиция открыла уголовное производство по факту столкновений под Радой

Милиция открыла уголовное производство по факту столкновений под Верховной Радой, во время которых пострадали 5 правоохранителей.

Как сообщает ОСО ГУМВД Украины в городе Киеве, вчера возле Верховной Рады во время проведения митинга активисты подожгли шины. Они оказывали препятствие правоохранителям, которые пытались прекратить беспорядок, и работникам ГСЧС при попытках потушить пожар... Во время столкновений возле парламента пострадали пять милиционеров. Всех госпитализировали в больничное учреждение, где им оказывается медицинская помощь».

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Правоохранители доставили в Печерское райуправление милиции Киева трех наиболее активных участников событий для выяснения всех обстоятельств. «После того, как у них отобрали объяснения, они покинули помещение райуправления», - говорится в сообщении.

Следственный отдел Печерского районного управления столицы открыл уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 21 мая возле Верховной Рады проходила акция с требованием принять закон о реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте. На требование протестующих парламент рассмотрел соответствующий законопроект и отправил его на третье чтение.