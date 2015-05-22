Бесконтактные карточки в киевском метрополитене стали зелеными (фото)

Об этом сообщается в Facebook киевского метрополитена.

"На лицевой стороне такой карточки изображен стилизованный логотип предприятия. Цветовая гамма подбиралась так, чтобы проездной был легко узнаваем среди других в кошельке", - говорится в сообщении.

На обратной стороне карточки размещены четкие и лаконичные инструкции по пользованию, а также контакты метрополитена. В частности, указано твиттер @kyivmetroalerts, где можно отслеживать изменения в работе подземки для планирования своих поездок.

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"Обновление дизайна карт не привело к никаким дополнительным расходам метрополитена. Очередные тиражи заказываются регулярно для обеспечения необходимого количества проездных для пассажиров", - заверили в метрополитене.

Все другие виды бесконтактных карт, которые продаются в кассах предприятия, являются действительными, и обменивать их не нужно.

Новый дизайн карт бесплатно разработала общественная формация "Агенты перемен" под руководством Игоря Скляревського.

В ближайшее время метрополитен планирует осовременить другие виды проездных билетов, а также системы навигации столичной подземки.