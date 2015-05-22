Кличко получит премию Германа Элерса
12:30, 22 мая 2015Киев
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В пятницу, 22 мая, мэру Киева Виталию Кличко вручат премию Германа Элерса в немецком городе Киль.
Мэр Киева получит премию / УНИАН
Виталий Кличко удостоен премии «за выдающиеся заслуги по углублению взаимопонимания и сближения Украины и Европейского Союза».
Ежегодно с 1975 года Фондом Германа Элерса присуждается Почетная награда — Премия Германа Элерса.
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Лауреатами премии в разные годы были председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, канцлер ФРГ Гельмут Коль, немецкий государственный и политический деятель, дипломат Герхард Шредер, литовский политик, председатель Сейма Витаутас Ландсбергис, федеральные президенты Германии Йоахим Гаук и Роман Херцог и другие ведущие европейские политики.
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