Кличко обсудил столичные реформы с президентом Европейской народной партии

Киев, как бы это сложно не было, будет воплощать реформы и вводить новейшие технологии для эффективного управления городом.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в Риге во время встречи с президентом Европейской народной партии, депутатом Европарламента Джозефом Долом, сообщает пресс-служба КГГА.

«От этого зависит и улучшение экономической ситуации, и усиление безопасности, и развитие Киева как европейской столицы, – подчеркнул Виталий Кличко. – Украина избрала свой путь. Он – в Европу. И чтобы его одолеть, мы должны еще много чего сделать. При чем, решительно и кардинально, а не думать, что половинчатые меры будут эффективными».

В латвийской столице Виталий Кличко принял участие во встрече лидеров ЕНП стран Восточного партнерства.

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Президент ЕНП в разговоре с Виталием Кличко отметил, что Европа поддерживает Украину в ее стремлениях и ожидает слаженной работы всех ветвей власти и проевропейских политических сил для воплощения необходимых шагов для европейской интеграции.

В декларации саммита Европейской народной партии, который состоялся в Риге перед саммитом Восточного партнерства, в частности отмечено, что лидеры ЕНП, ЕС и стран Восточного партнерства ожидают введения безвизового режима с Украиной и Грузией в 2016 году, после отчета Еврокомиссии на основе оценки выполнения соответствующих критериев.