В Киеве обклеили стикерами почти сотню незаконных рекламных конструкций (фото)

Если на носителе появилась яркая наклейка с надписью: «Незаконное рекламное средство. Подлежит демонтажу. КГГА» — это означает, что он размещен противоправно, и в течение нескольких дней будет демонтирован. На сегодняшний день маркировано уже 89 конструкций (72 лайтпостеров и 17 щитов). До конца месяца планируется обозначить еще 161 носитель в историческом центре Киева. Затем стикеры клеить в других районах. Об этом сообщают в коммунальном предприятии.

Инспекторы «Киевреклама» совместно с волонтерами маркируют стикерами незаконные рекламные конструкции. Если на носителе з'явилас... Posted by КП "Киевреклама" on 21 Май 2015 г.

Как отмечают в КП «Киевреклама», работа по очистке столицы от незаконной рекламы, которая уродует внешний вид Киева, проводится по поручению Киевского городского головы Виталия Кличко. Предприятие совместно с представителями общественности продолжает предупреждать операторов рекламного рынка о том, что их конструкции подлежат сносу.

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КП «Киевреклама» просит рекламодателей поддержать инициативу по очистке Киева от «визуального мусора» и не размещать рекламу на незаконных носителях, подлежащих демонтажу.