Чиновники предлагают перенести часть предприятий Киева в область

Киевская областная государственная администрация предлагает перенести часть промышленных предприятий столицы в область, что позволит освободить около 5 тыс. гектаров территории Киева.

Об этом на международной конференции «Инвестиции в альтернативную энергетику и энергоэффективность» в рамках проекта «Украинский инвестиционный диалог» сообщил заместитель главы Киевской облгосадминистрации Лев Парцхаладзе.

«В Киеве 5 тыс. гектаров задействовано под промышленную территорию. В течение пары лет хотя бы 1 тыс. гектаров можно перенести из Киева в область», - сказал он.

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Также, по словам Парцхаладзе, Киевская облгосадминистрация будет развивать туризм и транспортную инфраструктуру области.

«Очень большой акцент хотим сделать на туризме. У нас практически никто туристическое направление не развивал», - отметил замглавы Киевской ОГА.