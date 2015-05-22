На Позняках под строительство засыпают озеро, которого по документам не существует (фото)

Об этом в соцсети сообщил депутат Киевсовета Василий Гацько. Он отметил, что об уничтожении озера, ему сообщили местные жители. "Мы выехали на место для выяснения обстоятельств. Информационный стенд, предусмотренный законодательством, с изображением объекта, заказчиком, проектировщиком, подрядчиком, ответственными лицами и другой информации отсутствует. Необходимых документов у прораба нет. Разрешение на начало строительных работ и карточка нарушения благоустройства отсутствуют", - сообщил Василий Гацько.

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Он добавил, что общественных слушаний по поводу возможной застройки на месте озера не было, поэтому жителям ничего неизвестно о том, кто и почему привез технику и начал строительные работы.

"Весь этот бардак оказался подготовкой территории для строительства нескольких жилых домов по заказу коммунального предприятия. Этот участок был передан инвестору для жилой застройки, часть квартир из которой пойдет для пострадавших от аферы "Элита-центр". На это есть свежее решение Киевсовета", - отметил Василий Гацько.

При этом он добавил, что в документах, которые проходили Киевсовет, нет никакого озера. Депутат прогнозирует, что из-за отсутствие обсуждения с обществом и нарушения требований законодательства на этом месте также может возникнуть строительный конфликт.

В то же время, как сообщили "Украинской правде. Киев" в КП "Житлоинвестбуд-УКБ", которое будет строить жилье по ул. Здолбуновской, никакого озера там нет. "Часть участка, отведенного под строительство, расположена в низине, где собирается вода, образуя грязевую территорию. Это не является озером", - говорится в сообщении застройщика.

"Житлоинвестбуд-УКБ" ссылается на письмо КП "Институт генерального плана города Киева" от 02 декабря 2014 года, по которому "на участке отсутствуют водные объекты".

"Расположение топких территорий создает значительный дискомфорт для жителей соседних домов. Никаких обращений о "сохранении озера" от местных жителей никогда не поступало. Земельный участок не входит в перечень зеленых зон Киева", - добавил застройщик.

В компании отметили, что получили участок под строительство по решению Киевсовета от 26 декабря 2014 года, а 30 декабря 2014 года подписали инвестдоговор.

"КП "Житлоинвестбуд-УКБ" уже оплатило КП "Киевское инвестиционное агентство" компенсацию за подготовительные работы 3 млн 41 тыс. 397 грн и 1% на развитие инфраструктуры – 5 млн 68 тыс. 995 грн", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что пострадавшие инвесторы "Элиты-Центр" получат 8% построенного жилья (3 826,32 кв. м) и призвали политиков, общественных активистов "не злоупотреблять доверием людей и не искать громких скандалов там, где их нет".

"Проект жилой застройки на ул. Здолбуновской производится с учетом всех экологических стандартов, имеет правовой статус и не наносит вреда Киеву и его общине", - говорится в сообщении. "Житлоинвестбуд-УКБ" намерен задать дом в эксплуатацию в 2016-2017 годах.