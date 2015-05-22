В сети появилась интерактивная карта ремонта дорог и дворов Киева

Столичные власти создали интерактивную карту ремонта дорог и дворов Киева. Просмотреть ее можно на ресурсе Yandex.maps. Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Игорь Никонов, передает пресс-служба КГГА.

«Карта уже открыта для широкой публики и каждый желающий может ознакомиться с информацией о сроках и объемах ремонта тех или иных дорог», – сказал он.

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По словам Никонова, красным цветом на карте обозначены те участки дорог, где происходит капитальный ремонт.

«Синими и зелеными метками определяются текущие и капитальные ремонты межквартальных проездов и придомовых территорий города сроком до ноября 2015 года», – добавил первый заместитель председателя КГГА.

Карта доступна по ссылке: https://maps.yandex.ua/?um=S9dKu0i3BKVLZPxK5TKFJR9Y2OuHk7w1&l=map