Городская инспекция проверила работников ЖЭКов на трезвость

Как говорится в сообщении пресс-службы КГГА, большинство сотрудников прошли тестирование, однако нашлось два специалиста, у которых прибор показал наличие алкоголя в организме. Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев рассказал, что идея провести проверку возникла в результате анализа обращений киевлян в контакт-центр 1551, которые жаловались на то, что коммунальщики находятся на рабочем месте в нетрезвом состоянии.

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«К сожалению, имидж коммунальщика часто ассоциируется с человеком неряшливым и часто нетрезвым. Мы должны путем таких проверок или развенчать этот миф, или, обнаружив такие случаи, противодействовать нетрезвости на рабочих местах в ЖЭКах. Ведь работники, которые приступают к работе в состоянии алкогольного опьянения, в первую очередь, подвергают опасности себя и ждать от таких специалистов качественной работы не приходится», – отметил Петр Пантелеев, который первым прошел проверку на алкотестере (прибор, которым проводили тестирование имеет сертификат государственного образца).

Указанная проверка не была запланированной, поэтому работники не знали о ней.

«Более того, по просьбе представителей СМИ мы на месте выбрали дополнительно еще один ЖЭК вблизи и осуществили проверку там. Что же касается людей, у которых обнаружен алкоголь, то к ним будут применяться дисциплинарные санкции. Однако, если в дальнейшем в процессе таких тестов будут выявлены люди, которые позволяют себе прийти на работу в нетрезвом состоянии, они будут уволены», – заявил он.

Напомним, что по поручению мэра Киева Виталия Кличко, системно вопросами проверки квалификации работников ЖЭКов, качеством их работы с людьми и, в том числе, трезвостью на рабочих местах, будет заниматься специальная жилищно-коммунальная инспекция Киева. Она тесно будет сотрудничать со службой 1551 и выявлять наиболее вопиющие нарушения со стороны коммунальных служб, в частности, монополистов «Киевэнерго», «Киевводоканала».