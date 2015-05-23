В Киеве пытались поджечь офис волонтеров, помогавших бойцам АТО

Неизвестные бросили в окно бутылку с зажигательной смесью, сообщается на странице в Facebook организации.

"Крупного пожара удалось избежать только благодаря тому, что во время нападения на офис в здании находились волонтеры, которые готовили для отправки в зону АТО очередной груз с дорогими медикаментами, а также оперативности бригады МЧС, в считанные минуты прибывшей для ликвидации пожара", - говорится в сообщении.

Сегодня утром на улице Жилянской совершена попытка поджога злоумышленниками офиса «Союз участников АТО Украины», котора... Posted by Спілка Учасників АТО України on 23 травня 2015 р.

Комментируя возможные причины инцидента, глава «Союза участников АТО Украины» Ярослав Козлов заметил, что это нападение, возможно, связано с серией подобных происшествий в других городах и является очередной попыткой террористов запугать народ.

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Местные правоохранители проводят необходимые следственные действия. С места поджога изъяты остатки емкости, использованной преступниками, а также образцы легковоспламеняющегося вещества.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам части 2 статьи 194 и статьи 15 - покушение на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.

В данный момент злоумышленников разыскивает милиция.