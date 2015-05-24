Ко Дню Киева хотят реконструировать три парка и Труханов остров

Столичные власти ко Дню Киева, 31 мая, планируют провести реконструкцию парков имени Александра Пушкина, Дарницкого шелкового комбината, «Нивки» и Труханов остров.

Как сообщает пресс-служба КГГА, об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Игорь Никонов во время инспекции состояния реконструкции парка имени Пушкина 23 мая.

"Благодаря усилиям городских властей и помощи инвесторов ко Дню Киева парк Пушкина будет обновлен", – отметил Никонов.

Как сообщил первый заместитель председателя КГГА, на данный момент уже выполнен первый этап работ по реконструкции парка, и благодаря активной поддержке инвесторов столичным властям удастся обновить его ко Дню Киева.

«Парк превратится в центр досуга – здесь будут проходить различные культурно-образовательные акции для киевлян. В частности, в нем будет проходить «Арт-пикник Славы Фроловой», – сказал Никонов.

Также он добавил, что для удобства и безопасности гостей в парке запланировано осуществить благоустройство более 14 тыс. кв. м территории, обустроить общественные туалеты и обновить освещение, реконструировать асфальтные дорожки площадью более 2 тыс. кв. м.

Читайте такжеПроверки на велосипеде: Кличко проинспектировал Труханов остров (фото, видео)«Это один из более 20 парков столицы, которые вошли в программу «Киевские парки». Программа предусматривает обновление парков города с привлечением общественности, с учетом пожеланий жителей, чтобы создать действительно зоны отдыха, досуга и культуры для киевлян», – заявил Никонов.

Кроме того, в КГГА напомнили, что городские власти запланировала ко Дню Киева обновить парк Дарницкого шелкового комбината, частично парк «Нивки» и Труханов остров.