На столичном Крещатике в выходные будет проводиться танцевальная зарядка «FunUp»
В Киеве каждую субботу и воскресенье с 12.00 до 20.00 на Крещатике от улицы Прорезной до улицы Богдана Хмельницкого будет проходить спортивно-развлекательное мероприятие «FunUp».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, соответствующее распоряжение подписал Киевский городской глава Виталий Кличко.
Танцевальная зарядка будет происходить еженедельно до 1 ноября 2015 года.
Ответственность за подготовку и проведение мероприятия взяла на себя общественная организация «Украинская федерация вейкбординга и воднолыжного спорта», инициативу которого поддержала городская власть.
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Главное управление МВД Украины в Киеве будет обеспечивать охрану общественного порядка с перекрытием движения транспорта на Крещатике во время проведения мероприятия. Традиционно КГГА обеспечит дежурство бригад скорой медицинской помощи.
Как известно, авторами зарядки «FunUp» являются Виталий и Владимир Кличко.
Ранее УНИАН сообщал, что на Михайловской площади 16 мая состоялось открытие Дня Европы в Киеве. Традиционно открывали День Европы флешмобом барабанщиц Киевского государственного дома художественного и технического творчества.