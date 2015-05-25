На столичном Крещатике в выходные будет проводиться танцевальная зарядка «FunUp»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, соответствующее распоряжение подписал Киевский городской глава Виталий Кличко.

Танцевальная зарядка будет происходить еженедельно до 1 ноября 2015 года.

Ответственность за подготовку и проведение мероприятия взяла на себя общественная организация «Украинская федерация вейкбординга и воднолыжного спорта», инициативу которого поддержала городская власть.

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Главное управление МВД Украины в Киеве будет обеспечивать охрану общественного порядка с перекрытием движения транспорта на Крещатике во время проведения мероприятия. Традиционно КГГА обеспечит дежурство бригад скорой медицинской помощи.

Как известно, авторами зарядки «FunUp» являются Виталий и Владимир Кличко.

Ранее УНИАН сообщал, что на Михайловской площади 16 мая состоялось открытие Дня Европы в Киеве. Традиционно открывали День Европы флешмобом барабанщиц Киевского государственного дома художественного и технического творчества.