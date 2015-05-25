В центре Киева с апреля демонтировали более 400 незаконных носителей рекламы

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, сотрудники предприятия ежедневно инспектируют столичные улицы, чтобы очистить их от "визуального мусора".

Отмечается, что предприятие еженедельно демонтирует десятки незаконных конструкций, а также носители, не соответствующие концепции размещения внешней рекламы в Киеве.

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"Работа началась с очистки центра столицы, то есть из ценнейших нулевой и первой зон размещения. С апреля 2015 года, согласно приказам Департамента архитектуры и градостроительства, демонтировано более 400 рекламных средств, независимо от их информационного наполнения. Значительно лучше стали выглядеть улицы Крещатик, Красноармейская, Грушевского, Шота Руставели, Льва Толстого, Бессарабская площадь и другие", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в столице сейчас насчитывается более 21 тысячи конструкций, из которых примерно четверть (25%) – нелегализирована. В большинстве – это не отдельно стоящие большие щиты, а мелкие вывески, выносные штендеры, наклейки, хаотично развешанные на фасадах зданий, столбах и киосках, и тому подобное.

Согласно сообщению, демонтированные конструкции находятся на штрафной площадке КП "Киевреклама". Предприниматели могут их вернуть, заплатив за демонтаж и хранение, а затем, при желании, оформить разрешение на размещение в Центре предоставления административных услуг Киева.