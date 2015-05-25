Инвестиции в энергомодернизацию Киева могут составить 3 миллиарда долларов - замглавы КГГА

Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Игорь Никонов, - передает пресс-служба КГГА.

«В связи с этим столица имеет значительный инвестиционный потенциал во внедрении энергоэффективных технологий. В частности, объемы инвестиций в энергосберегающие проекты Киева могут составлять около 3 миллиардов долларов. Мы уже видим заинтересованность многих международных институтов в таких проектах и работаем над разработкой инвестиционных программ в этом направлении», – сказал он.

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При этом Игорь Никонов подчеркнул, что важнейшую роль в развитии энергосберегающих технологий в Киеве и Украине сыграли принятые несколько месяцев назад законы по энергетической модернизации страны: «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно внедрения новых инвестиционных возможностей, обеспечения прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности для проведения масштабной енергомодернизации» и «О введении новых инвестиционных возможностей, обеспечения прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности для проведения масштабной енергомодернизации» от 09.04.2015.