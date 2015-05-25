Кличко объяснил, почему столичные власти возвращают здания детсадов в коммунальную собственность

Детсад построен еще в 1964 году и долгое время не эксплуатировался, сообщает пресс-служба КГГА.

«Мы сейчас находимся возле садика № 383. Он не работает по своему профилю более 20 лет. И таких детских садов в Киеве больше 90, из них 57 находятся в коммунальной собственности. Мы прежде всего возвращаем детсады к коммунальной собственности и делаем все, чтобы они работали по профилю. И этот детсад – это пример такой работы», – сказал Виталий Кличко.

Мэр отметил, что в результате реконструкции и достройки площадь сада увеличится в 2,5 раза и около 200 детей смогут посещать это учебно-воспитательное заведение.

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«К сожалению, в Киеве существуют большие очереди в детские сады. Спрос на 200% превышает предложения, которые мы можем предоставить. Поэтому мы должны запустить не только этот садик, но и все другие, которые мы возвращаем в коммунальную собственность. Делаем все, чтобы решить эту проблему, которая накапливалась годами. На прошлой неделе были в Дарницком районе, где в ближайшее время также будет открыт новый садик. Запускаем объекты социальной инфраструктуры. Все детские сады и школы, которые мы строим, отвечают современным требованиям и по энергосбережению», – отметил Виталий Кличко.

Во время реконструкции в саду достроили часть помещения, осуществляют полную замену инженерных сетей и оборудования, заменят кровлю и окна, утеплят фасад, выполнят полный комплекс отделочных работ внутри здания, а также благоустройство территории.

Дошкольное учебное заведение № 383 планируется ввести в эксплуатацию до сентября 2015 года.

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Кроме того, мэр осмотрел дорожное покрытие улицы Западной, которая расположена вблизи сада. И поручил КК «Киевавтодор» сделать его капитальный ремонт.

«Эта дорога не ремонтировались в течение длительного времени. Тут асфальта вообще нет», – сказал Виталий Кличко.

Генеральный директор «Киевавтодора» Сергей Густелев заверил мэра, что до сентября дорога и тротуары на Западной улице будут отремонтированы.