Кличко поручил навести порядок с уличной торговлей на Севастопольской площади

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, Кличко вызвал руководителя Соломенского района, чтобы выяснить, почему не благоустроили стихийную и незаконную торговлю на Севастопольской площади.

Кличко отметил, что не видит никаких изменений с последней инспекции, которая состоялась более месяца назад.

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«Вы ответственны за свой район и должны навести порядок. Месяц назад я вам указал на все проблемные участки и вопросы, на которые жалуются жители, в частности, стихийную неупорядоченную торговлю, незаконные МАФы. И я не вижу кардинальных изменений», – подчеркнул Кличко.

Мэр дал поручение главе Соломенского района до конца недели навести порядок с торговлей на Севастопольской площади.

Кроме того, Кличко осмотрел, как идет реконструкция ограждения вдоль Ботанического сада им. Фомина на бульваре Шевченко.