В Киеве презентовали совместный проект власти, бизнеса и общественности "Сделаем вместе"

Проект призван воплощать в жизнь инициативы для развития и создания комфортной среды в Киеве, в частности относительно благоустройства территорий, благоустройства парков, реконструкции фасадов зданий. Об этом сообщает пресс-служба Виталия Кличко.

Мэр Киева рассказал, как несколько лет назад высказал желание за свои собственные средства сделать современное ограждение для деревьев недалеко от своего дома. "Но оказалось, что нужны десятки согласований, подтверждений, бумаг и месяцы ожиданий. Это бессмыслица, когда вместо поддержки инициатив общества - власть создает лишние осложнения. Я, как мэр, делаю все, чтобы устранить бюрократическое засилье", - отметил Виталий Кличко. И подчеркнул, что барьеров между властью и бизнесом не должно быть, чтобы социально ответственный бизнес приобщался к созданию комфортной среды в столице.

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Мэр рассказал, что сегодня столичные власти внедряют в жизнь проекты по благоустройству Киева совместно с бизнесом. Как пример он назвал реставрацию ограды Ботанического сада им. Фомина на бульваре Шевченко, где Кличко выступил инициатором обновления забора и обратился к меценатам за помощью в финансировании работ. Через неделю киевляне уже смогут увидеть отреставрированный забор Ботсада.

"Наша цель – сделать Киев максимально комфортной средой для жизни горожан. Пришло время создать постоянно действующую платформу в виде проекта «Сделаем вместе». Его деятельность будет основываться на меморандуме, который мы сегодня подписываем и оставляем его открытым для подписания всеми желающими представителями киевского бизнеса. И призываю и бизнес, и общественность присоединиться к этому проекту. Сделаем вместе наш город комфортным и красивым", - призвал Киевский городской голова.

Для контроля за выполнением проекта Меморандум предусматривает создание Наблюдательного совета, который более чем наполовину будет состоять из представителей бизнеса и общественности. Виталий Кличко возглавил наблюдательный совет.