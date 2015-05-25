Киев лидирует по количеству преступлений с применением огнестрельного оружия

Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента уголовного розыска МВД Сергей Редька.

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По его словам, всего с начала года в стране совершено 567 преступлений с использованием оружия, в то время как в прошлом году таких было зафиксировано 425.

Как отметил Редька, наиболее сложная оперативная ситуация в этом контексте в Киеве, где зафиксировано 111 преступлений такого рода, в Киевской области - 25, из общего количества зарегистрированных преступлений раскрыто 174.

Также Редька сообщил, что в этом году втрое увеличилось количество “криминальных взрывов”. Сейчас нераскрытыми остаются 15 таких преступлений в Одессе и 23 - в Харькове. В незаконном хранении оружия уличены 1 905 человек.